Gerücht: Liverpool hat Groß auf dem Zettel

Pascal Groß von Brighton & Hove Albion könnte diesen Sommer einen großen Karriereschritt machen. Laut ‚tuttomercatoweb‘ hat der FC Liverpool Interesse am zentralen Mittfeldspieler, der auch bei Serie A-Klubs auf der Einkaufsliste steht. Der 30-jährige Rechtsfuß ist nur noch bis 2022 an die Seagulls gebunden und könnte daher in diesem Sommer verkauft werden.

Bei Brighton nimmt Groß seit seiner Ankunft vom FC Ingolstadt im Sommer 2017 eine zentrale Rolle ein. In 137 Pflichtspielen war der Mittelfeldstratege an 40 Treffern direkt beteiligt. In der Premier League kreierte nur Kevin De Bruyne in den vergangenen vier Jahren mehr Torchancen als der gebürtige Mannheimer. Bei Liverpool könnte Groß mithelfen, den Abgang von Georginio Wijnaldum aufzufangen.