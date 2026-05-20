Casemiro-Deal rückt näher

Casemiro wird wohl zeitnah zum Teammitglied von Inter Miami. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der 34-jährige Brasilianer in den finalen Zügen der Verhandlungen mit dem MLS-Franchise und wird aller Voraussicht nach schon in Kürze unterzeichnen.

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Um gemeinsam mit Lionel Messi und Co. auf Titeljagd gehen zu dürfen, wird der defensive Mittelfeldspieler auf reichlich Kohle verzichten. Interesse an Casemiro gibt es auch aus Saudi-Arabien, den Profi zieht es nach Vertragsende bei Manchester United aber wohl in die USA.