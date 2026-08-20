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Offiziell La Liga

Betis holt neuen Stürmer

von David Hamza
Troy Parrott kontrolliert das Leder @Maxppp

Mittelstürmer Troy Parrott (24) wechselt von AZ Alkmaar zu Betis Sevilla. Beim La Liga-Klub unterschreibt er bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen als Ablöse 17 Millionen Euro aus Spanien in die Niederlande.

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Parrott war 2024 für vier Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Alkmaar gewechselt und erzielte 51 Tore in 97 Pflichtspielen. Interesse am irischen Nationalspieler zeigten zwischenzeitlich auch RB Leipzig und der VfB Stuttgart.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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