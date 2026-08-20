Mittelstürmer Troy Parrott (24) wechselt von AZ Alkmaar zu Betis Sevilla. Beim La Liga-Klub unterschreibt er bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen als Ablöse 17 Millionen Euro aus Spanien in die Niederlande.

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Te hemos pillado, pájaro. pic.twitter.com/TYI3LMoUQR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 20, 2026

Parrott war 2024 für vier Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Alkmaar gewechselt und erzielte 51 Tore in 97 Pflichtspielen. Interesse am irischen Nationalspieler zeigten zwischenzeitlich auch RB Leipzig und der VfB Stuttgart.