Der FC Schalke 04 muss vorerst auf Neuzugang Robin Gosens (32) verzichten. Laut Vereinsangaben muss der Linksverteidiger aufgrund einer Oberschenkelverletzung „bis auf weiteres pausieren“. Wie lange der ehemalige DFB-Nationalspieler genau ausfällt, bleibt unklar.

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Zugezogen hatte sich Gosens die Blessur beim 5:0-Testspielsieg am Samstag gegen Hessen Kassel. Dejan Ljubicic (28), der gegen den Viertligisten auch angeschlagen ausgewechselt werden musste, überstand den Kick ebenfalls nicht ganz unbeschadet. Der Mittelfeldspieler hat sich leicht an der Wade verletzt und „muss zunächst mit dem Training aussetzen“.