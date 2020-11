Hoffenheim: Klauss hat Großes vor

João Klauss will sich bei der TSG Hoffenheim für höhere Aufgaben empfehlen. Im Interview auf der vereinseigenen Homepage sagt der brasilianische Mittelstürmer mit deutschen Vorfahren: „Hoffenheim war für Carlos Eduardo, Luiz Gustavo und Roberto Firmino das perfekte Sprungbrett. Sie wurden Nationalspieler. Auch Joelinton wurde zu seiner Hoffenheimer Zeit in der Seleção gehandelt. Diesen Weg will ich auch gehen.“

Nach erfolgreichen Leihen zu HJK Helsinki und dem Linzer ASK kehrte Klauss im Sommer zur TSG zurück und sammelte bislang sechs Einsätze bei den Profis. „Finnland und Österreich waren nur Etappen, um mich in Hoffenheim durchzusetzen. Ich bin bereit, um meinen Platz zu kämpfen und mich in der Bundesliga zu beweisen“, tönt der 23-Jährige, der im Kraichgau noch einen Vertrag bis 2022 besitzt.