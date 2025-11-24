35 Millionen: Winter-Anfragen für Hoffenheims Touré

Verlässt Bazoumana Touré die TSG Hoffenheim schon im Winter? Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es bereits zahlreiche entsprechende Anfragen. Demzufolge beschäftigen sich insbesondere englische Vereine mit dem schnellen Flügelspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die TSG will den 19-Jährigen jedoch zumindest bis Sommer in den eigenen Reihen halten, so der Bezahlsender. Als Ablöse sind 35 Millionen Euro im Gespräch, zuletzt hieß es, dass sich der Bundesligist sogar mindestens 44 Millionen Euro erhofft. Tourés Vertrag im Kraichgau läuft noch bis 2029.