Nächster Klub will Njinmah

Das Interesse an Justin Njinmah (25) von Werder Bremen steigt offenbar. Nach Hull City, dem FC Southampton, dem AC Florenz und Olympique Marseille steht der schnelle Offensivspieler der Grün-Weißen laut ‚Campo.dk‘ auch beim FC Midtjylland auf dem Zettel.

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Ob der dänische Erstligist aktiv wird, hängt auch damit zusammen, ob die Stars der Mannschaft im Team bleiben oder verkauft werden. Insbesondere Darío Osorio (22) und Franculino (22) haben in ganz Europa zahlreichere Verehrer.