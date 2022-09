Pavard über „Anrufe von verschiedenen Vereinen“

Benjamin Pavard hat über seine Entscheidungsfindung im Sommer gesprochen. „Ich habe mir im Sommer Fragen gestellt. Ich hatte Anrufe von verschiedenen Vereinen“, erklärt der Verteidiger vom FC Bayern München gegenüber dem französischen TV-Sender ‚TF1‘. Womöglich wechsele er zukünftig mal „zu einem dieser Klubs. Aber ich habe mit Julian Nagelsmann gesprochen, der mir klargemacht hat, dass ich Teil seiner Pläne bin.“

Interesse an Pavard signalisierten im Sommer Atlético Madrid, der FC Chelsea, Juventus Turin, Manchester United und Paris St. Germain. Vertraglich ist der 26-Jährige nur noch bis 2024 an die Bayern gebunden, das Thema dürfte also im kommenden Jahr erneut aufflammen.