Klubs stehen Schlange: Vicario will weg

von Daniel del Federico - Quelle: Tuttosport
Guglielmo Vicario im Trikot der Tottenham Hotspur @Maxppp

Guglielmo Vicario hat das Kapitel Tottenham Hotspur für sich bereits gedanklich abgeschlossen. Laut ‚Tuttosport‘ strebt der 29-Jährige im Sommer eine Rückkehr in seine italienische Heimat an. Mit Juventus Turin, Inter Mailand und der AS Rom zeigen gleich drei Schwergewichte der Serie A Interesse an einer Verpflichtung des Torhüters.

Bei Juventus Turin herrscht derzeit Unzufriedenheit mit den Leistungen von Michele Di Gregorio (28) und Mattia Perin (33), weshalb die Alte Dame händeringend nach einer neuen Nummer Eins sucht. In Mailand könnte er das Erbe von Yann Sommer (37) antreten, während er bei den Römern wohl erst dann zum Thema wird, sollte Mile Svilar (26) den Verein verlassen. Neben Vicario sind auch Alisson Becker (33) vom FC Liverpool und Marco Carnesecchi (25) von Atalanta Bergamo Teil des Torwartkarussells und werden bei den italienischen Spitzenvereinen gehandelt.

