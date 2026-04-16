Menü Suche
Kommentar
Premier League

Liverpool: Alisson-Entscheidung gefallen

von Daniel del Federico - Quelle: The Athletic
1 min.
Alisson steht in Liverpool im Tor @Maxppp

Alisson Becker wird aller Voraussicht nach auch über den Sommer hinaus beim FC Liverpool bleiben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, soll der 33-Jährige noch eine letzte Saison das Tor der Reds hüten. Ein Abschied mit Vertragsablauf im Sommer 2027 gilt zum derzeitigen Zeitpunkt als das wahrscheinlichste Szenario.

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpool hatte im März die Option zur Vertragsverlängerung gezogen und den Brasilianer somit ein weiteres Jahr gebunden. Ein Verkauf im Sommer ist aktuell nicht geplant, es sei denn, Alisson selbst pocht explizit auf einen Wechsel. In der Vergangenheit lehnte er bereits Vorstöße aus Saudi-Arabien ab. Es bräuchte ein verlockendes Angebot, um den Schlussmann noch umzustimmen. Mit 30-Millionen-Mann Giorgi Mamardashvili stünde der hausinterne Nachfolger ohnehin schon parat. Der 25-Jährige zeigte bisher aber nur durchwachsene Leistungen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Alisson Becker

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Alisson Becker Alisson Becker
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert