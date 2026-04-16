Liverpool: Alisson-Entscheidung gefallen

Alisson Becker wird aller Voraussicht nach auch über den Sommer hinaus beim FC Liverpool bleiben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, soll der 33-Jährige noch eine letzte Saison das Tor der Reds hüten. Ein Abschied mit Vertragsablauf im Sommer 2027 gilt zum derzeitigen Zeitpunkt als das wahrscheinlichste Szenario.

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Liverpool hatte im März die Option zur Vertragsverlängerung gezogen und den Brasilianer somit ein weiteres Jahr gebunden. Ein Verkauf im Sommer ist aktuell nicht geplant, es sei denn, Alisson selbst pocht explizit auf einen Wechsel. In der Vergangenheit lehnte er bereits Vorstöße aus Saudi-Arabien ab. Es bräuchte ein verlockendes Angebot, um den Schlussmann noch umzustimmen. Mit 30-Millionen-Mann Giorgi Mamardashvili stünde der hausinterne Nachfolger ohnehin schon parat. Der 25-Jährige zeigte bisher aber nur durchwachsene Leistungen.