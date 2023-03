Poker um Díaz: Mailand oder Madrid?

Wo spielt Brahim Díaz in der kommenden Saison? Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, würde Real Madrid den an den AC Mailand verliehenen Mittelfeldspieler (30 Saisonspiele, fünf Tore) gerne mit einem neuen Vertrag ausstatten. Ein entsprechendes Angebot sei bis auf letzte Details zu Papier gebracht. Aktuell ist der 23-Jährige vertraglich bis 2025 gebunden.

Die Rossoneri hoffen wiederum, Díaz langfristig in der Modestadt zu halten. Dafür allerdings müssten die Königlichen dem italienischen Meister entgegenkommen. 22 Millionen Euro beträgt die Kaufoption, 16 Millionen Euro plus Boni wäre Milan bereit zu zahlen. Am Ende, so der mediale Tenor, dürfte der Wille des Spielers ausschlaggebend sein.

