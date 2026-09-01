Schon vor mehreren Wochen machte Enzo Fernández klar, dass er nicht mehr beim FC Chelsea spielen wolle. Nach der Weltmeisterschaft, wo er sich bei englischen Fußballfans nicht unbedingt beliebter gemacht hatte, stand die Zukunft bei den Blues auf wackligen Beinen. Jetzt ist klar: Für Enzo geht es von der Stamford Bridge zu Manchester City.

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Welcome to Manchester City, Enzo 🩵 pic.twitter.com/SPyjyAKl9O — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

Bei den Skyblues hat der 25-Jährige einen Sechsjahresvertrag bis 2031 unterschrieben, zudem gibt es die Option zur Verlängerung um eine weitere Saison. Dem Vernehmen nach haben sich die beiden Klubs auf eine Ablösesumme in Höhe von 146 Millionen Euro geeinigt. Somit ist einer der letzten Transfers des Sommers gleichzeitig der teuerste.

Somit hat der Vizemeister in diesem Sommer 381 Millionen Euro für Neuzugänge im zentralen Mittelfeld ausgegeben. Elliot Anderson (23) kam von Nottingham Forest für 135 Millionen, für Ayyoub Bouaddi (18) zahlte der Scheichklub nach FT-Informationen knapp 100 Millionen an den OSC Lille.