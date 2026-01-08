Nach United-Aus: Amorim vor brisanter Trainer-Rückkehr?

Am Montag musste Rúben Amorim seinen Hut bei Manchester United nehmen. Der Tabellensiebte der Premier League entließ den Portugiesen nach rund 14 Monaten, die Trennung ging mit einigen Querelen einher. Ungeachtet dessen kehrt Amorim womöglich bald schon wieder auf die Trainerbank zurück – in seiner Heimat?

Laut einem Bericht der ‚Daily Mail‘ könnte der 40-Jährige den Posten bei Benfica Lissabon übernehmen. Amorim sei der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Star-Coach José Mourinho, sollte dieser seinen Spind räumen müssen. ‚Talksport‘ schlägt in dieselbe Kerbe und schreibt, dass der gebürtige Lissaboner „aussichtsreicher Kandidat“ in der portugiesischen Hauptstadt sei.

Folgt Amorim auf Mourinho?

Dort betreute der ehemalige Mittelfeldspieler vor seinem United-Wechsel von 2020 bis 2024 erfolgreich den Stadtrivalen Sporting. Für Benfica war Amorim als aktiver Profi selbst zwischen 2008 und 2017 am Ball. Es wäre also eine für beide Seiten romantische Rückkehr. Schon länger wird Amorim bei den Adlern als künftiger Übungsleiter gehandelt.

Wie nahe Noch-Amtsinhaber Mourinho der Entlassung wirklich steht, ist allerdings unklar. Erst im September wurde The Special One mit einem bis 2027 datierten Vertrag ausgestattet. Eine Hintertür hat das Arbeitsverhältnis derweil: Bei der Verkündung teilte Benfica seinerzeit mit, dass beide Parteien die Zusammenarbeit nach Ende der laufenden Saison binnen zehn Tagen beenden können.

In der heimischen Liga belegt man lediglich Platz drei mit zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Porto, in der Champions League nur Rang 25. Dazu verlor Mourinho mit seinem Team am gestrigen Mittwoch im Halbfinale des Allianz Cups mit 1:3 gegen den SC Braga, was den 62-Jährigen sehr erzürnte. Der Ex-Real-Coach gerate „zunehmend unter Druck“, so die ‚Daily Mail‘.