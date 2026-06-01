Bayer-Abgang: Grimaldo nennt klares Ziel

Alejandro Grimaldo schürt weiter die Gerüchte über einen Abgang von Bayer Leverkusen in diesem Sommer. Im Rahmen des Trainingslagers der spanischen Nationalmannschaft wollte sich der 30-Jährige nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt äußern, stellte jedoch klar: „Nach so vielen Jahren im Profifußball bin ich es gewohnt, dass es im Laufe meiner Karriere immer wieder Gerüchte gibt. Aber wie ich schon immer gesagt habe: Ich möchte zurück in LaLiga – das ist eines meiner Ziele. Ich bin sehr zufrieden in Leverkusen, aber ich habe immer gesagt, dass ich zurück in LaLiga möchte, und irgendwann werde ich das auch tun.“

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Der Vertrag des Linksverteidigers bei der Werkself läuft noch bis 2027. Doch es mehren sich die Zeichen, dass der Freistoßspezialist diesen nicht zu erfüllen gedenkt. In der jüngeren Vergangenheit wurde Grimaldo mit dem AC Mailand, Besiktas und Juventus Turin in Verbindung gebracht. Immer wieder flirtete der WM-Fahrer zudem mit einer Rückkehr zum FC Barcelona. Grimaldo wurde in der Jugend der Katalanen ausgebildet, durfte jedoch noch nie für die Barça-Profis auflaufen.