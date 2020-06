BVB: Schulz zurück im Teamtraining

Gute Nachrichten für Borussia Dortmunds Nico Schulz. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ steht der Linksverteidiger vor der Rückkehr in den Spieltagskader der Schwarz-Gelben. Bereits seit der vergangenen Woche hat Schulz das Mannschaftstraining wieder aufgenommen.

Der 27-Jährige musste zuletzt wegen muskulärer Probleme aussetzen und verpasste sämtliche Partien seit dem Bundesliga-Neustart Mitte Mai. Im Kampf um einen Platz in der Startelf von Lucien Favre muss sich Schulz jedoch hinter Konkurrent Raphaël Guerreiro anstellen, der mit drei Treffern in den vergangenen vier Partien in glänzender Form ist.