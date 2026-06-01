WM-Stürmer: Werder vor Blitz-Transfer?

In Jens Stage (29) war ein zentraler Mittelfeldspieler beim SV Werder Bremen mit zehn Toren der beste Torschütze. Der beste etatmäßige Mittelstürmer war Jovan Milosevic (20), der erst im Winter per Leihe kam und immerhin drei Treffer erzielen konnte.

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Vollkommen klar also, dass Clemens Fritz & Co. Ausschau nach einem neuen Mittelstürmer halten. Und dabei könnte es jetzt ganz schnell gehen. Wie der ‚Blick‘ berichtet, verhandelt Bremen intensiv mit Cédric Itten, dessen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga keine Gültigkeit mehr besitzt.

Geht alles ganz schnell?

Laut der Schweizer Zeitung könnte der Deal sogar noch vor der Abreise der Schweizer Nationalmannschaft am morgigen Dienstag abgeschlossen werden. 15 Tore und drei Vorlagen lieferte der 29-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit und war damit an mehr als der Hälfte der Treffer bei F95 beteiligt. Den Abstieg konnte er nicht verhindern, sich aber immerhin ein WM-Ticket ergattern.

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Und persönlich könnte es wieder zurück in die Bundesliga gehen, wo er vor fünf Jahren schon einmal für die SpVgg Greuther Fürth am Ball war. Neben dem SVW hat auch der FC Schalke seine Fühler nach Itten ausgestreckt.