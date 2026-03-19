HSV: Glatzel erhält Geldstrafe

Robert Glatzel kommt das brisante Interview, in dem er seine Unzufriedenheit über seine Situation deutlich zum Ausdruck brachte, teuer zu stehen. Da das Mediengespräch nicht mit den Verantwortlichen des Hamburger SV abgesprochen war, wird dem 32-jährigen Mittelstürmer nach Informationen der ‚Hamburger Morgenpost‘ eine Geldstrafe aufgebrummt.

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Auf der heutigen Pressekonferenz reagierte Cheftrainer Merlin Polzin auf Glatzels Aussagen: „Ich betrachte das differenziert. Die Meinung und Perspektive, die Bobby hat, steht jedem Spieler zu, und es ist für uns als Trainerteam nichts Neues, dass Spieler, die mit ihrer Rolle oder ihren Einsatzzeiten unzufrieden sind, dies kundtun. Das ist völlig legitim. Doch das andere ist der Vorgang an sich, der dahintersteckte. Bobby hat sich bewusst dafür entschieden, es auf diese Art und Weise zu machen. Das sind Dinge, die nicht mit unseren Regeln und unserer Haltung im Verein im Einklang sind. Deshalb haben wir das intern geklärt und klare Worte dazu gefunden. Wir haben mit Bobby nach einem offenen und ehrlichen Gespräch einen Haken dahinter gemacht.“