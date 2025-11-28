Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Entlassung: Stöger muss gehen

von Daniel del Federico
1 min.
Peter Stöger schaut nachdenklich @Maxppp

Rapid Wien und Peter Stöger gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein offiziell mitteilt, wurden der 59-Jährige und sein Assistenztrainer Thomas Sageder von ihren Aufgaben in der österreichischen Hauptstadt entbunden. Stefan Kulovits, der bereits im Frühjahr für sieben Partien an der Seitenlinie stand, wird die Mannschaft erneut auf Interimsbasis übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter
SK Rapid
Der SK Rapid nimmt Änderungen im Trainerteam vor und entbindet Peter Stöger und Thomas Sageder von ihren Aufgaben!

📰
#SCR2025
Bei X ansehen

Stöger hatte seinen Posten bei Rapid Wien erst im vergangenen Sommer angetreten und führte die Grün-Weißen auf den zweiten Platz in der österreichischen Bundesliga mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer RB Salzburg. Die schlechte Bilanz der zurückliegenden Wochen machte die Entlassung jedoch unumgänglich. Acht der vergangenen zwölf Partien gingen verloren und in der Conference League sind die Österreicher als einzige Mannschaft noch ohne Punktgewinn. Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt dennoch: „Diese Entscheidung fällt extrem schwer, da nicht nur ich Peter Stöger und auch Thomas Sageder für ihre Expertise und ihren Charakter schätze.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Rapid
Peter Stöger

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Rapid Logo SK Rapid Wien
Peter Stöger Peter Stöger
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert