Entlassung: Stöger muss gehen

Rapid Wien und Peter Stöger gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein offiziell mitteilt, wurden der 59-Jährige und sein Assistenztrainer Thomas Sageder von ihren Aufgaben in der österreichischen Hauptstadt entbunden. Stefan Kulovits, der bereits im Frühjahr für sieben Partien an der Seitenlinie stand, wird die Mannschaft erneut auf Interimsbasis übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stöger hatte seinen Posten bei Rapid Wien erst im vergangenen Sommer angetreten und führte die Grün-Weißen auf den zweiten Platz in der österreichischen Bundesliga mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer RB Salzburg. Die schlechte Bilanz der zurückliegenden Wochen machte die Entlassung jedoch unumgänglich. Acht der vergangenen zwölf Partien gingen verloren und in der Conference League sind die Österreicher als einzige Mannschaft noch ohne Punktgewinn. Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt dennoch: „Diese Entscheidung fällt extrem schwer, da nicht nur ich Peter Stöger und auch Thomas Sageder für ihre Expertise und ihren Charakter schätze.“