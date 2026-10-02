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UEFA Nations League

Jesus reagiert auf Ronaldo-Abgang

von Lukas Hörster
1 min.
Cristiano Ronaldo mit Nationaltrainer Jorge Jesus @Maxppp
Dänemark 2-4 Portugal

Jorge Jesus hat sich zum aufsehenerregenden Abgang von Cristiano Ronaldo bei der portugiesischen Nationalmannschaft geäußert. Der Trainer sagte am Rande des 4:2-Siegs in Dänemark am Donnerstagabend: „Ich werde mich ausführlich dazu nach dem Spiel gegen Norwegen (Sonntag, 20:45 Uhr, Anm. d. Red.) äußern. Ich arbeite schon lange im Fußball und weiß, dass ich nichts hätte tun können, damit die Dinge anders laufen. Ich werde mich nicht verstecken oder vor dem Thema davonlaufen.“

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Jesus weiter: „Niemand kann Cristiano nehmen, was er repräsentiert. Er ist eine Ikone, das steht außer Frage.“ Ronaldo hatte am Mittwoch das Quartier der Portugiesen verlassen, nachdem Jesus vor der Presse erklärt hatte, dass der 41-jährige Superstar gegen Dänemark erneut auf der Bank sitzen würde. Im Raum steht der Vorwurf, dass der Coach Ronaldo zugesagt hatte, sich öffentlich für dessen Nichtberücksichtigung gegen Norwegen (2:1) zu entschuldigen. Dies blieb aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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