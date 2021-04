Die FT-Topelf

Unter der Anzeige geht's weiter

Spieler des Spieltags: Stefan Ilsanker

Für Abwehrchef Martin Hinteregger war Ilsanker ins Team gerückt. Auf der zentralen Position der Dreierkette warf der Rechtsfuß gegen den BVB seine ganze Körperlichkeit in die Waagschale. Immer wieder klärte er in höchster Not gegen Erling Haaland, der unter anderem wegen Ilsankers Topleistung beim 1:2 aus Dortmunder Sicht ohne Torerfolg blieb.

Die Ergebnisse im Überblick