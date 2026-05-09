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La Liga

Real trifft überraschende Tchouaméni-Entscheidung

von Tom Kunze
1 min.
Aurélien Tchouaméni holt zum Schuss aus @Maxppp
Barcelona Real Madrid

Aurélien Tchouaméni (26) ist trotz des jüngsten Trainingszoffs mit Teamkollege Federico Valverde (27) für den morgigen Clásico gegen den FC Barcelona (21 Uhr) fest eingeplant. Dies bestätigte Real-Coach Álvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz am Samstag, Tchouaméni sei Teil des Kaderaufgebots der Königlichen. Valverde hingegen fehlt dem spanischen Rekordmeister weiterhin mit seiner Kopfverletzung.

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Im Anschluss an eine Trainingseinheit der Madrilenen unter der Woche waren die beiden Mittelfeldspieler heftig aneinandergeraten. Während Arbeloa die Schwere der Auseinandersetzung der beiden Starspieler auf der PK nun etwas herunterspielte, war die Aufregung in den Medien groß. Von Klubseite wurden die beiden Stars mit einer Geldstrafe von jeweils 500.000 Euro bestraft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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