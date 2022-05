Eintracht Frankfurt - West Ham: So könnt Ihr das Europa League-Spiel live sehen

Eintracht Frankfurt will seinen sensationellen Lauf in der Europa League auch im Rückspiel des Halbfinals gegen West Ham United fortsetzen. Mit dem 2:1-Auswärtserfolg bei den Hammers im Hinspiel sind die Weichen für eine Finalteilnahme gestellt. Frankfurt hofft, zuhause den Sack nun zuzumachen und ein weiteres Mal an einem europäischen Endspiel teilzunehmen. Bereits 1980 standen die Adler im Finale des UEFA-Cups. Am Ende konnte man sogar den Pokal in die Höhe stemmen.

Eintracht Frankfurt gegen West Ham im Livestream

Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham findet am heutigen Donnerstag, den 5. Mai statt. Der Anstoß im Deutsche Bank Park erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel überträgt RTL im Free TV sowie der Streaming-Anbieter RTL+. Bei RTL sitzen Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund am Mikrofon, bei RTL + kommentiert Christian Strassburger die Einzelpartie und Klaus Veltman die Konferenz. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United nicht im TV oder im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

FT-Meinung