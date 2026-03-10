Mit Verspätung: Tresoldi in die Bundesliga?

Der Wechsel zum FC Brügge hat sich für Nicolò Tresoldi voll ausgezahlt. Mit seinen herausragenden Leistungen in der Jupiler Pro sowie der Champions League hat der Angreifer mittlerweile auch das Interesse des italienischen Fußballverbands geweckt. Sollte Julian Nagelsmann im Stürmer keine Option für die WM sehen, könnte die Squadra Azzurra dem DFB zuvorkommen.

Neben dem Verbandswechsel könnte auf das Eigengewächs von Hannover 96 im Sommer auch ein Vereinswechsel zukommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben bereits mehrere Bundesliga-Spitzenklubs sowie „andere attraktive europäische Vereine“ konkrete Anfragen für einen Sommerwechsel eingereicht. Klubnamen nennt der Bezahlsender dabei nicht.

Tresoldi hatte im vergangenen Sommer Hannover hinter sich gelassen. Mit einer Ablöse von 7,5 Millionen Euro reiht sich der gebürtige Italiener in der Liste der 96-Rekordabgänge auf Rang drei ein. Schon damals lagen auch Angebote aus der Bundesliga vor, unter anderem sollen sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund mit dem 22-fachen deutschen U21-Nationalspieler beschäftigt haben.

Tresoldis Zwischenschritt

„Für mich war und ist Brügge der sinnvolle nächste Step. Gerade für junge Spieler ist es wichtig, Spielzeit zu bekommen, und diese Perspektive habe ich hier mehr gesehen als zum Beispiel bei einer Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich der Bundesliga“, erklärte Tresoldi vor rund einem Monat. Der nächste Step könnte ihn nun doch in Richtung Bundesliga führen.