Per Volley von der Strafraumkante sorgte Livan Burcu am Samstag gegen die SV Elversberg für das Tor des Tages und den ersten Saisonsieg von Union Berlin. Ein Treffer, der eine Erlösung für die Köpenicker war – und auch in Italien registriert wurde.

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Wie FT erfuhr, beobachtet die SSC Neapel den Rechtsfuß. Ein Winter-Wechsel zum italienischen Spitzenklub und Champions League-Teilnehmer wäre ein großer Karrieresprung für den 22-jährigen Flügelspieler. Konkret ist dieses Szenario aber noch nicht.

Ganz anders als die Vorstöße von Fenerbahce und RB Salzburg im Sommer. Beide Klubs baggerten an Burcu, der sich jedoch letztlich für den Verbleib an der Alten Försterei entschied.

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Klar: Burcu ist bei Union (noch) kein Stammspieler. Seine Qualitäten als Gamechanger von der Bank sind jedoch überall gesucht. Der ehemalige türkische U21-Nationalspieler ist dribbelstark und kreativ. An den Themen Robustheit und Defensivverhalten gilt es noch zu arbeiten.