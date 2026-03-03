Bayern beißt bei Osimhen an

Schon seit Jahren wird Victor Osimhen immer wieder mal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch klar ist: Solange Harry Kane (32) in München spielt, hat der deutsche Rekordmeister keinen Bedarf für einen weiteren Mittelstürmer aus dem oberen Regal.

Doch der Engländer steht nur noch bis 2027 beim FCB unter Vertrag, Interessenten von der Insel oder aus Saudi-Arabien gibt es zuhauf. Der FC Barcelona ist ebenfalls dran. Und auch, wenn ein Kane-Abschied im Sommer nicht wahrscheinlich ist, ist es logisch, dass sich die Münchner einen Plan B bereithalten müssen.

Und an dieser Stelle kommt erneut Osimhen ins Spiel. Im Januar wurde der Nigerianer dem FCB angeboten, damals lehnte Bayern-Boss Max Eberl dem Vernehmen nach eine Verpflichtung ab. Mittlerweile prüft Bayerns Sportliche Leitung nach FT-Informationen aber eine mögliche Verpflichtung von Osimhen.

Kompany ist Osimhen-Fan

Das liegt auch daran, dass Trainer Vincent Kompany ein Fan von Osimhen ist. Außerdem kann sich der 27-Jährige selbst ein Engagement an der Säbener Straße gut vorstellen, seine Freundin ist Deutsche. Und: Die Bayern gehören Berichten zufolge zur kleinen Liste von Klubs, für die Osimhen aus seinem bis 2029 gültigen Vertrag bei Galatasaray heraus kann.

Der Modellathlet spielt seit Sommer 2024 in Istanbul. Nach einjähriger Leihe verpflichtete ihn Galatasaray dann fest – 75 Millionen Euro flossen dafür an die SSC Neapel. In der laufenden Saison erzielte Osimhen in 25 Spielen 17 Tore – sieben davon in der Champions League. Interesse an ihm gibt es auch aus Saudi-Arabien.