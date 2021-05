FC Chelsea - Real Madrid: Werner & Havertz starten | Real mit Hazard

Die Chancen des FC Chelsea, den Einzug ins Champions League-Finale klarzumachen, stehen statistisch gesehen sehr gut: Von fünf Duellen in der Königsklasse gegen Real Madrid verlor Thomas Tuchel keins (vier Remis, ein Sieg). Dank des Auswärtstreffers beim 1:1-Hinspiel in Madrid reicht den Blues sogar ein torloses Unentschieden zum Weiterkommen.

Dabei kann Tuchel aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Mateo Kovacic steht dem 47-Jährigen ein gesunder Kader zur Verfügung, das führt zu einigen engen Personalentscheidungen. Christian Pulisic und Hakim Ziyech müssen beispielsweise auf der Bank Platz nehmen.

Bei Real Madrid hat Zinedine Zidane hingegen mehrere Verletzungen zu beklagen. Rechtzeitig fit meldete sich Kapitän Sergio Ramos. Eden Hazard feierte am Wochenende sein Startelf-Comeback und spielt auch am heutigen Abend von Beginn an.

Die Aufstellungen

FC Chelsea

Real Madrid