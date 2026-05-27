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Update Premier League

70 Millionen für Gordon: Blitz-Transfer in Arbeit

Der FC Bayern droht bei Wunschspieler Anthony Gordon tatsächlich leer auszugehen. Ein Blitz-Transfer zum FC Barcelona ist in Arbeit.

von Lukas Hörster - Quelle: Sport | Fabrizio Romano | Jijantes
1 min.
Anthony Gordon nimmt Kalle ins Visier @Maxppp

Der FC Bayern hat sich mit Anthony Gordon (25) schon länger über grundsätzliche Parameter für eine Zusammenarbeit geeinigt. Selbiges ist laut Fabrizio Romano nun aber auch dem FC Barcelona gelungen. Erst am heutigen Mittwochmorgen war durchgesickert, dass Barça die Bayern im Transferrennen plötzlich überholt und nun die Favoritenrolle bei Gordon innehat. Mehr noch: Laut der ‚Sport‘ bieten die Katalanen mittlerweile offiziell 70 Millionen Euro Ablöse für den englischen Flügelstürmer an Newcastle United.

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Update (17:41 Uhr): ‚The Athletic‘ berichtet von einer Offerte über 80 Millionen plus Boni.

‚Jijantes‘ geht bereits von einem Blitz-Transfer aus. „Es könnte eine Frage von Stunden sein“, heißt es beim Barça-nahen Twitch-Kanal. Und auch laut Romano will Sportdirektor Deco den Gordon-Deal so schnell wie möglich abschließen, um Mitbewerber wie die Bayern und mehrere Premier League-Teams so schnell wie möglich auszustechen.

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Wie teuer wird Gordon?

Gordon steht noch bis 2030 in Newcastle unter Vertrag. Da die Magpies aber die Qualifikation für Europa verpassten, müssen Transfereinnahmen her. Gordon darf gehen, sofern der Preis stimmt. Bis zu 90 Millionen Euro Ablöse wurden bereits gehandelt. Wie das hochverschuldete Barça die bislang gebotenen 70 Millionen auftreiben will, bleibt vorerst offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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