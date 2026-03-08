Verlieren verboten: Luft für Kwasniok immer dünner

Nach der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund regte man sich beim 1. FC Köln vor allem über den VAR auf. Sowohl die Rote Karte gegen Jahmai Simpson-Pusey als auch ein nicht gegebener Elfmeter stieß den Rheinländern übel auf. Nichtsdestotrotz wird der Druck für Trainer Lukas Kwasniok immer größer.

In der vergangenen Woche sickerte durch, dass der FC seinem Trainer ein Ultimatum gestellt hat. Aus den zu dem Zeitpunkt kommenden drei Spielen sollte Kwasniok mindestens vier Punkte holen, ansonsten droht die Entlassung. Die erste Chance auf Zähler wurde durch das gestrige Spiel allerdings vertan.

In den kommenden beiden Partien darf sich Kwasniok also keine Niederlage mehr erlauben. Am nächsten Samstag (18:30 Uhr) wartet der Hamburger SV auf die Kölner, ehe es darauf die Woche am 21. März (15:30 Uhr) im Derby gegen Borussia Mönchengladbach geht. Verlieren verboten lautet die Devise.