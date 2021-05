BVB kombiniert sich ins Pokalfinale | Zweimal Note 1

15 Minuten dauerte es, bis die durch Quarantäne und strammen Spielplan geplagten Störche auseinanderbrachen. Zur Pause hatte der spielfreudige BVB durchTreffer von Reyna (2), Reus, Hazard und Bellingham schon den 5:0-Endstand herauskombiniert. Das Fehlen von Torjäger Haaland fiel nicht ins Gewicht. Die zweite Hälfte verlief ereignisreich und wurde überschattet durch die womöglich schlimme Verletzung von Morey.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

1:0 Reyna (16.): Sancho zieht von links nach innen. Mit einem Kurzpass findet er am Strafraumrand Reyna, bei dem Ballan- und mitnahme eine fließende Aktion sind, gefolgte von einem trockenen Rechtsschuss ins lange Eck. Gänzlich unhaltbar war der Ball aber nicht.

2:0 Reyna (23.): Der BVB kombiniert sich ansehnlich über links in den Strafraum. Reus‘ Hereingabe will Guerreiro per Hacke verwandeln, wird ausgebremst doch am langen Pfosten steht Reyna goldrichtig und schiebt ein.

3:0 Reus (26.): Can spielt einen überragenden Chipball über die Abwehr. Reus kontrolliert das Leder unter Gegnerdruck und überwindet Dähne im Fallen zum 3:0.

4:0 Hazard (32.): Meffert versucht einen verunglückten Pass von Lee zu retten und leitet den Ball damit genau in den Lauf von Hazard, der frei aufs Tor zuläuft und sicher verwandelt.

5:0 Bellingham (42.): Erneut geht es über die linke Seite, auf der Sancho und Guerreiro vor Spielfreude sprühen. Der Engländer legt am Strafraum ab für Landsmann Bellingham, dessen Schuss von Lorenz unhaltbar abgefälscht wird.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

46‘ Brandt (4) für Reyna

62‘ Morey für Piszczek

62‘ Delaney für Can

62‘ Reinier für Reus

74' Meunier für Morey

Die Noten für Holstein Kiel

Eingewechselt:

30‘ Arslan (3,5) für Serra

46‘ Porath (3) für Reese

46‘ Neumann (2,5) für Dehm

68‘ Mees für Bartels