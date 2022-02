PSG will Mbappé mit Mondgehalt überzeugen

Paris St. Germain will Kylian Mbappé einen Verbleib am Eiffelturm mit einer astronomischen Gehaltserhöhung schmackhaft machen. Laut dem ‚Independent‘ ist PSG bereit, dem 23-jährigen Franzosen ein Jahresgehalt von rund 60 Millionen Euro auszuzahlen. Damit würde der Angreifer zum bestbezahlten Profi der Welt aufsteigen.

Paris sieht in Mbappé die zentrale Schlüsselfigur auf Jahre hinaus und ist bereit, alles in die Waagschale zu werfen, um einen ablösefreien Abgang des Superstars zu verhindern. Real Madrid stellt ebenfalls ein sattes Gehaltspaket für Mbappé zusammen. In der spanischen Hauptstadt winken dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro plus Handgeld. Der Franzose selbst ließ seine Zukunft im Vorfeld der Champions League-Partie am Dienstag völlig offen.