Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Medizincheck: Saad-Wechsel heute durch

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Elias Saad im FCA-Trikot @Maxppp

Elias Saad (26) wird zeitnah die letzten Details für seine anvisierte Leihe vom FC Augsburg zu Hannover 96 klären. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Medizincheck für den heutigen Mittwoch terminiert. Im Anschluss erfolgt die Unterschrift unter einen halbjährigen Leihvertrag, der keine Kaufoption beinhalten soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Saad war erst im Sommer vom FC St. Pauli nach Augsburg gewechselt, kommt dort aber meist nur als Joker zum Einsatz. An den FCA ist der Außenstürmer noch bis 2029 gebunden. In der kommenden Saison soll er dann nach aktuellem Stand einen neuen Anlauf in der Fuggerstadt wagen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Hannover
Augsburg
Elias Saad

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Augsburg Logo FC Augsburg
Elias Saad Elias Saad
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert