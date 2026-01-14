Medizincheck: Saad-Wechsel heute durch

Elias Saad (26) wird zeitnah die letzten Details für seine anvisierte Leihe vom FC Augsburg zu Hannover 96 klären. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Medizincheck für den heutigen Mittwoch terminiert. Im Anschluss erfolgt die Unterschrift unter einen halbjährigen Leihvertrag, der keine Kaufoption beinhalten soll.

Saad war erst im Sommer vom FC St. Pauli nach Augsburg gewechselt, kommt dort aber meist nur als Joker zum Einsatz. An den FCA ist der Außenstürmer noch bis 2029 gebunden. In der kommenden Saison soll er dann nach aktuellem Stand einen neuen Anlauf in der Fuggerstadt wagen.