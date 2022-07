Warum Haaland erst jetzt nach England wechselte

Erling Haaland hatte schon vor seinem Wechsel zu Manchester City die Möglichkeit, in die Premier League zu wechseln. Im Interview mit den ‚Manchester Evening News‘ verrät der Norweger: „Ich hätte viele Male in meiner Karriere hier hinkommen können, aber ich hatte das Gefühl, dass ich andere Wege einschlagen sollte und ich denke das war eine gute Entscheidung.“ Die Skyblues sollen aber in der Vergangenheit nicht zum Interessentenkreis gehört haben. „Vor drei Jahren wollte mich City nicht, weil sie Sergio Agüero vorne im Sturm hatten. Somit hatte ich nicht die Möglichkeit zu ManCity zu kommen“, so Haaland weiter.

Rückblickend sieht der 21-jährige Stürmer seinen Werdegang sehr positiv und spricht von „perfekten Entscheidungen“ bei der Klubwahl. Doch den Traum von England verlor Haaland nie aus den Augen: „Ich weiß, dass mein Vater bei City gespielt hat und ich in England geboren bin, trotzdem ist meine Rückkehr ein bisschen besonders für mich. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen und sie wollte, dass ich nach England gehe, weil sie hier zehn Jahre lang gelebt hat. Wir sind schon immer nach England in den Urlaub gefahren, um Spiele zu schauen und um einfach hier zu sein, weil wir es mochten.“