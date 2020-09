Ablöse-Poker läuft: Bielefeld mit Ioannou einig

Arminia Bielefeld arbeitet an der Verpflichtung von Nikolas Ioannou von APOEL Nikosia. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind sich die Ostwestfalen mit dem 24-jährigen Linksverteidiger bereits einig. Anfragen von Brescia Calcio und Nottingham Forest lägen dem Zyprioten zwar auch vor, Ioannou habe sich aber bereits für die Arminen entschieden.

Nun pokert der Bundesliga-Aufsteiger mit Nikosia um die Ablöse für den Wunschspieler. Der 19-fache Nationalspieler Zyperns ist noch bis 2023 an seinen Klub gebunden. In Bielefeld wäre Ioannou bereits der achte Neuzugang des Transfersommers – und der erste für den eine Ablöse fällig wird.

Ioannou stammt aus der Jugend von Manchester United und heuerte 2014 in Nikosia an. Für APOEL stand er seitdem in 107 Pflichtspielen auf dem Platz, in der Saison 2014/15 durfte er sogar Champions League-Luft schnuppern.