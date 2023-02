Plattenhardt-Lager offen für Verlängerung

Das Lager von Linksverteidiger Marvin Plattenhardt bewegt sich immer weiter auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags bei Hertha BSC zu. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Berater Herbert Briem: „Wir sind grundsätzlich für alle Seiten offen.“ Anfang Januar hieß es noch, dass „aktuell keine akzeptable Lösung“ in Sicht sei. Damals war allerdings noch Fredi Bobic Manager der Alten Dame. Der 51-Jährige wurde jedoch Ende Januar von seinen Aufgaben entbunden. Die Zwischentöne scheinen sich seit der Bobic-Entlassung mittlerweile deutlich gebessert zu haben.

Klar ist allerdings nach wie vor, dass Plattenhardt bei einer Verlängerung Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müsste. Sportlich gesehen ist der Hertha-Kapitän nach wie vor eine Konstante im Team von Sandro Schwarz. 18 seiner 19 Einsätze in der laufenden Bundesligasaison stand der 31-Jährige von Beginn an auf dem Platz. Plattenhardt schnürt bereits seit 2014 seine Schuhe für die Berliner. Damals war der siebenfache Nationalspieler für 500.000 Euro vom FC Nürnberg in die Bundeshauptstadt gewechselt.

