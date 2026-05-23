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Guilavogui macht Schluss

von Dominik Sandler
3 min.
Josuha Guilavogui drückt beim VfL die Ersatzbank @Maxppp

Im Alter von 35 Jahren hängt Josuha Guilavogui die Fußballschuhe an den Nagel. Das verkündete der Franzose auf Social Media. Zuletzt hatte der Sechser bei Leeds United gespielt, war seit Sommer 2025 aber ohne Verein.

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„Es ist Zeit, den berühmten Satz zu schreiben. Ich hänge die Schuhe an den Nagel. Ein Kapitel geht zu Ende, aber das Buch bleibt offen“, so Guilavogui, der in der Bundesliga beim FSV Mainz und dem VfL Wolfsburg auflief. Dem Vernehmen nach könnte er bei den Wölfen in anderer Funktion anheuern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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