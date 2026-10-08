Nach erfolgreich absolviertem Probetraining darf Mitchel Bakker seinem Job als Profifußballer wieder nachgehen. Der zuletzt vereinslose Linksverteidiger unterschreibt bei NEC Nijmegen bis zum Saisonende. Per Option kann das Arbeitsverhältnis um ein zusätzliches Jahr verlängert werden.

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𝗡.𝗘.𝗖. 𝗹𝗲𝗴𝘁 𝗠𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗸𝗸𝗲𝗿 𝘃𝗮𝘀𝘁 De linksbenige verdediger tekent een contract voor één jaar. N.E.C. heeft een eenzijdige optie het contract met een jaar te verlengen. Unter der Anzeige geht's weiter October 8, 2026

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Bis Sommer stand der Linksfuß noch bei Atalanta Bergamo unter Vertrag. Für die Bergamasken absolvierte Bakker 23 Pflichtspiele. Der 26-Jährige war in der Vergangenheit auch für Bayer Leverkusen aufgelaufen, konnte sich bei der Werkself trotz 70 Einsätzen aber nie nachhaltig festspielen.