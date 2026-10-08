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Ex-Bayer Bakker hat unterschrieben

von Dominik Schneider - Quelle: nijmegen.nl
1 min.
Mitchel Bakker gewann mit Atalanta Bergamo 2023/24 die Europa League @Maxppp

Nach erfolgreich absolviertem Probetraining darf Mitchel Bakker seinem Job als Profifußballer wieder nachgehen. Der zuletzt vereinslose Linksverteidiger unterschreibt bei NEC Nijmegen bis zum Saisonende. Per Option kann das Arbeitsverhältnis um ein zusätzliches Jahr verlängert werden.

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Bis Sommer stand der Linksfuß noch bei Atalanta Bergamo unter Vertrag. Für die Bergamasken absolvierte Bakker 23 Pflichtspiele. Der 26-Jährige war in der Vergangenheit auch für Bayer Leverkusen aufgelaufen, konnte sich bei der Werkself trotz 70 Einsätzen aber nie nachhaltig festspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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