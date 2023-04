Sieben Verträge laufen aus: So plant Real die Zukunft

Das Durchschnittsalter des Kaders von Real Madrid liegt bei über 27,5 Jahren. Damit gehören die Spieler der Königlichen im internationalen Vergleich definitiv zum alten Eisen. Während Real zwar im Viertelfinale der Champions League steht, hat man in der Liga kaum noch eine Chance, den FC Barcelona von der Tabellenspitze zu verdrängen. Im Sommer bietet sich die Möglichkeit, den Verein zukunftsorientierter aufzustellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Carlo Ancelotti ließ bereits verlauten, dass die auslaufenden Verträge von drei Topstars wohl verlängert werden. „Ich denke, dass Luka Modric, Toni Kroos und Karim Benzema im nächsten Jahr noch hier sein werden“, so der 63-Jährige. Durch die Erfolge der vergangenen Jahre haben sich alle drei Profis einen Heldenstatus in Madrid erarbeitet. Doch auch in ihrer aktuellen Verfassung gehören sie noch zur Riege der europäischen Elite.

Lese-Tipp

Milan: Díaz-Gipfeltreffen mit Real

Was passiert mit Ceballos?

Mit Aurélien Tchouaméni (23), Eduardo Camavinga (20), Federico Valverde (24) und Dani Ceballos habe man außerdem schon reichlich Qualität und jugendlichen Esprit im Kader, um die Altstars abzulösen. Der Vertrag von Ceballos läuft allerdings auch aus. Laut ‚as‘ ist die Personalie alles andere als abgehakt. Der spanische Nationalspieler wartet dem Bericht zufolge noch auf einen Anruf der Real-Chefetage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde berichtet, man wolle die Verlängerung mit dem 26-Jährigen mit Priorität behandeln. Zeitdruck macht sich das Management der Los Blancos dabei aber offenbar nicht. Daran scheint auch das Interesse des FC Bayern nichts zu ändern. Zumindest ein Wechsel zum Stadtrivalen Atlético scheint vom Tisch.

Asensio & Nacho vor Abgang?

Bei Marco Asensio ist ebenfalls noch nicht klar, wohin die Reise geht. Auch wenn der 27-Jährige den FC Barcelona als mögliche nächste Destination ausschließt, ist ein Verbleib im Santiago Bernabeu nicht gesichert. Seine Zukunft hängt womöglich mit der Personalie Brahim Díaz (23) zusammen. Kommt der an den AC Mailand verliehene offensive Mittelfeldspieler zurück, würde Asensio Gefahr laufen, weitere Spielminuten einzubüßen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Jahr 2023 gehört Nacho (33) zu den acht Spielern mit den meisten Einsatzminuten. Obwohl der Verteidiger bei Real noch nie wirklich einen Stammplatz inne hatte, gehört er als Eigengewächs zum Inventar und hat bei Fans und Verantwortlichen ein dickes Stein im Brett. Der Routinier liefert immer ab, wenn seine Dienste gebraucht werden. Gut möglich, dass die Madrilenen ihn mit einem neuen Arbeitspapier belohnen.