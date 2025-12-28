Bundesliga
Hoffenheim holt Micheler zurück
@Maxppp
Florian Micheler lässt das Kapitel Arminia Bielefeld nach vier Einsätzen und einer Vorlage schon wieder hinter sich. Wie die TSG Hoffenheim mitteilt, wurde die eigentlich bis zum Sommer vereinbarte Leihe des offensiven Mittelfeldspielers vorzeitig abgebrochen.
Die Leihe von Florian Micheler von der TSG zu Arminia Bielefeld wird vorzeitig beendet. Der 20-Jährige kehrt zurück zur TSG, ursprünglich war die Leihe bis Sommer 2026 angesetzt.
Offenkundig haben sich die Parteien mehr von dem Gastspiel erhofft. Jetzt kehrt Micheler zumindest vorläufig nach Sinsheim zurück. Gut möglich aber, dass sich der Bundesligist bereits nach einem neuen Leihklub für den österreichischen U21-Nationalspieler umschaut.
