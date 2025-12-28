Hoffenheim holt Micheler zurück

Florian Micheler lässt das Kapitel Arminia Bielefeld nach vier Einsätzen und einer Vorlage schon wieder hinter sich. Wie die TSG Hoffenheim mitteilt, wurde die eigentlich bis zum Sommer vereinbarte Leihe des offensiven Mittelfeldspielers vorzeitig abgebrochen.

Offenkundig haben sich die Parteien mehr von dem Gastspiel erhofft. Jetzt kehrt Micheler zumindest vorläufig nach Sinsheim zurück. Gut möglich aber, dass sich der Bundesligist bereits nach einem neuen Leihklub für den österreichischen U21-Nationalspieler umschaut.