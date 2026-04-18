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Chelsea forciert Sadiki-Transfer

von Tom Kunze - Quelle: Sacha Tavollieri
1 min.
Thierno Barry (r.) grätscht Noah Sadiki (l.) um @Maxppp

Der FC Chelsea intensiviert die Bemühungen um eine Verpflichtung von Noah Sadiki. Wie Sacha Tavollieri berichtet, fanden zwischen den Blues und dem Berater des 21-jährigen Kongolesen weitere Gespräche statt. Der Mittelfeldspieler des AFC Sunderland wird bereits seit geraumer Zeit mit einem Transfer nach London in Verbindung gebracht. Doch auch Premier League-Rivale Manchester United bekundet ernsthaftes Interesse.

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Mit Ausnahme der fünf verpassten Ligaspiele aufgrund des Afrika-Cups rund um den Jahreswechsel stand Sadiki in jeder Partie auf dem Platz. Somit hat der Rechtsfuß großen Anteil an der ordentlichen Saison der Black Cats, die nach 32 Spieltagen auf dem zehnten Tabellenplatz stehen. In Sunderland besitzt der 18-fache Nationalspieler, der erst vor Saisonstart von Union Saint-Gilloise verpflichtet wurde, noch einen langfristigen Vertrag bis 2030. Ein Transfer des Zentrumspielers im kommenden Sommer dürfte demzufolge kein Schnäppchen werden.

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