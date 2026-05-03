Nächster Bundesligist steigt in Darvich-Poker ein

Ein weiterer Bundesligist ist scharf auch Noah Darvich. Informationen der ‚Bild‘ zufolge bekundet der VfL Wolfsburg konkretes Interesse am Offensivtalent des VfB Stuttgart. Die abstiegsbedrohten Wölfe sind auf der Suche nach einem neuen Kreativgeist und beobachten Darvich im Zuge dessen „intensiv“, so das Boulevardblatt.

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Der 19-Jährige war erst im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchs des FC Barcelona nach Stuttgart gewechselt. Dort blieb ihm der Durchbruch aber bislang verwehrt, für die Profis kam der Linksfuß noch nicht zum Einsatz. Stattdessen läuft Darvich für die VfB-Reserve in der dritten Liga auf, kommt dort auf zehn Treffer und vier Vorlagen in 27 Einsätzen.

Leihe oder Verkauf?

Da sich seine Situation bei den Schwaben wohl nicht so schnell verändern wird, könnte Darvich im Sommer einen Wechsel vollziehen. Sogar ein dauerhafter Abschied vom VfB ist dabei offenbar nicht ausgeschlossen. Die Stuttgarter würden den Edeltechniker, der noch einen bis 2029 datierten Vertrag besitzt, laut der ‚Bild‘ aber nur für eine Ablöse deutlich über drei Millionen Euro abgeben.

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Allerdings werde beim VfB intern ohnehin eher eine Leihe statt ein Verkauf favorisiert, da man grundsätzlich weiterhin vom großen Potenzial des deutschen Juniorennationalspielers überzeugt ist. Neben Wolfsburg beschäftigt sich mit dem SC Freiburg ein weiterer Ligakonkurrent mit dem Spielmacher.