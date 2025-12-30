Rapid Wien findet Stöger-Nachfolger

Johannes Hoff Thorup übernimmt das Traineramt bei Rapid Wien. Beim österreichischen Rekordmeister, aktuell Tabellensiebter, unterschreibt der 36-jährige Däne einen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Thorup folgt auf den Ende November entlassenen Peter Stöger. Sein bislang letzter Trainerjob endete im April bei Norwich City.

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Trotz seines jungen Alters konnte er bereits in Dänemark und England auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“