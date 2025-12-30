Menü Suche
Rapid Wien findet Stöger-Nachfolger

von David Hamza - Quelle: skrapid.at
Johannes Hoff Thorup mit modischer Jacke @Maxppp

Johannes Hoff Thorup übernimmt das Traineramt bei Rapid Wien. Beim österreichischen Rekordmeister, aktuell Tabellensiebter, unterschreibt der 36-jährige Däne einen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Thorup folgt auf den Ende November entlassenen Peter Stöger. Sein bislang letzter Trainerjob endete im April bei Norwich City.

Velkommen til Wien, Johannes! 🇩🇰

Johannes Hoff Thorup ist der neue Mann an der Seitenlinie des SK Rapid.

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Trotz seines jungen Alters konnte er bereits in Dänemark und England auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

