Eintracht sucht Sechser – Krösche hat Roca im Blick

Neun Millionen Euro hatte der FC Bayern im Oktober 2020 für Marc Roca an Espanyol Barcelona gezahlt. In seiner ersten Saison brachte es der Spanier dann nur auf elf Einsätze. Seit Julian Nagelsmann im Sommer das Ruder übernahm, steht Roca sogar gänzlich ohne Einsatzminute da.

Das soll nun im Interesse von Verein und Spieler zu einem Abschied im Winter führen. Ein Verkauf für vier bis sechs Millionen Euro ist ebenso denkbar wie eine Leihe. Betis Sevilla soll schon Interesse angemeldet haben. Und auch Roca wäre eine Rückkehr in die spanische Heimat am liebsten.

Und dennoch gibt es wohl auch Interesse aus der Bundesliga am 24-Jährigen. ‚Sport1‘ berichtete zuletzt bereits von Anfragen der Ligakonkurrenz. Nun bringt der TV-Sender noch etwas mehr Licht ins Dunkle. Eine Spur führe zu Eintracht Frankfurt, das nach einem spielstarken Sechser suche.

Mehr noch: Sportvorstand Markus Krösche war während seiner Zeit bei RB Leipzig schon einmal an Roca interessiert und habe „die Entwicklung von Roca immer noch genau im Blick“, so ‚Sport1‘. Auch wenn derzeit eher keine Entwicklung zu sehen ist, schließlich spielt Roca ja nicht.

Roca ist ball- und passsicher und verfügt über strategisches Gespür. Damit erfüllt er also durchaus das von der Eintracht gesuchte Profil eines „spielstarken Sechsers“. Eröffnet sich die Möglichkeit einer Leihe, könnte das Thema interessant werden. Aber: Vieles spricht für eine Rückkehr nach Spanien, liegt der Stil in der spielerischen Primera División dem Linksfuß doch eher als der in der physischen Bundesliga.