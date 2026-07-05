Sommertransfer: Große Überraschung um El Mala?

Bleibt Said El Mala (19) dem 1. FC Köln überraschenderweise über den Sommer hinaus erhalten? Laut dem ‚Geissblog‘ planen die Verantwortlichen den schnellen Angreifer zumindest für die kommende Saison ein.

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Die ‚Bild‘ berichtet zudem von einem Umdenken bei El Mala. Konkret könne sich der Shootingstar selbst mit einem weiteren Jahr in der Domstadt anfreunden, er stelle sich auf noch eine Bundesliga-Saison ein.

Lange Zeit hatte sich ein Abgang des deutschen U21-Nationalspielers abgezeichnet, der im Oberhaus in der vergangenen Spielzeit 18 Scorerpunkte (13 Tore, fünf Vorlagen) verbuchte. Wechsel zu Brighton & Hove Albion und dem FC Brentford scheiterten jedoch kurz vor knapp, alternative Spuren zu Newcastle United, dem FC Liverpool oder Borussia Dortmund sind aktuell eher kalt.

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Später Sommerabgang?

Trotzdem steht fest, dass El Mala in den kommenden Wochen den Abflug machen darf, sollte ein passender Klub die vom FC aufgerufenen 50 Millionen Euro offerieren. Auf die zwischenzeitlich fest einkalkulierten Einnahmen sind die Kölner aber nicht mehr angewiesen.

Das hängt mit dem bevorstehenden Verkauf von Jakub Kaminski (24) zusammen, der vor einem 20-Millionen-Wechsel zu Benfica Lissabon steht. Die Summe reicht anscheinend aus, um den Transfersommer finanziell zu bewerkstelligen.