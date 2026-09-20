Guardiolas Rat an Rodri

Pep Guardiola hat die Karriere von Rodri (30) geprägt. Der Sechser des FC Barcelona gab nach dem Spiel gegen den FC Sevilla (3:1) zu Protokoll: „Pep Guardiola hat mir früher immer etwas gesagt: Es gibt kein System, das besser ist, als selbst den Ball zu haben.“ Zwischen 2019 und 2026 arbeitete das Duo gemeinsam bei Manchester City zusammen.

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Nach dem Stand von 1:1 zur Halbzeit zeigte Barcelona in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht. „Wir mussten ruhiger sein und keine Bälle verlieren. Das war’s“, sagte der Mittelfeldspieler. Dieser Plan ging auf. Barça kontrollierte das Spiel in der zweiten Hälfte und gewann am Ende verdient. Der Ballon d’Or-Gewinner von 2024 kam im Sommer für 60 Millionen Euro von Manchester City zu den Katalanen.