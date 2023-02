„Es gibt viele Möglichkeiten“: Alles offen bei Kral

Aktuell ist noch völlig unklar, wo Alex Kral in der kommenden Saison Fußball spielen wird. Im Sommer endet der auf ein Jahr befristete Aufenthalt beim FC Schalke 04, danach folgt nach Lage der Dinge die Rückkehr zu Spartak Moskau. „Ich habe noch Vertrag in Russland und wirklich keine Ahnung, was im Sommer passiert“, zeigt sich der tschechische Mittelfeldspieler (17 Saisonspiele) gegenüber der ‚WAZ‘ unwissend.

„Es gibt viele Möglichkeiten“, fügt Kral im Bewusstsein seiner guten sportlichen Entwicklung in den vergangenen Monaten hinzu, „Schalke ist ein großartiger Verein, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich bleiben kann oder gehen werde.“ Zumindest eine Sache kann der 24-Jährige allerdings versprechen: „Es wird Gespräche mit dem Klub geben.“

Krals Arbeitspapier bei Spartak ist noch bis Juni 2024 gültig. Durch das im Zuge des Krieges in der Ukraine angepasste FIFA-Reglement konnte der Lockenkopf den russischen Erstligisten im vergangenen Sommer verlassen und für eine Saison bei S04 unterschreiben. Eine Rückkehr nach Moskau ist ebenso vorstellbar wie ein Verbleib im Ruhrgebiet oder ein Wechsel zu einem noch unbekannten dritten Verein.