Nach Chelsea: Boehly will Portugal-Klub kaufen

Für Todd Boehly ist der Kauf des FC Chelsea offenbar nur der Startschuss für das anvisierte Fußball-Imperium. Wie der ‚Daily Telegraph‘ berichtet, plant der neue Eigentümer nach dem Vorbild von Red Bull und der City Football Group einen Zusammenschluss von mehreren Fußballvereinen weltweit. Demzufolge soll zunächst nach Portugal expandiert werden. Gemeinsam mit Chelseas Nachwuchschef Neil Bath sowie Top-Agent Jorge Mendes soll Boehly bei einem Treffen im Juni über geeignete Klubs dort gesprochen haben.

„Wir haben über ein Multi-Klub-Modell gesprochen. Ich würde gerne die Präsenz weiter ausbauen. Es gibt verschiedene Länder, in denen es von Vorteil ist, einen Klub zu haben“, bestätigte Boehly auf der Wirtschaftskonferenz Salt in New York City die Pläne und fügte an: „Red Bull macht einen wirklich guten Job mit Leipzig und Salzburg, die beide in der Champions League spielen. ManCity verfügt ebenfalls über ein großes Netzwerk von Vereinen. Die Herausforderung, die Chelsea im Moment hat, ist, dass man 18-, 19- oder 20-jährige Superstars zwar an Vereine ausleihen kann, aber ihre Entwicklung in die Hände eines anderen Vereins legt.“