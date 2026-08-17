Brisante Entscheidung bei Martínez gefallen

Welttorhüter Emiliano Martínez wird nicht zu Juventus Turin wechseln. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Verhandlungen zwischen den Bianconeri und Aston Villa nicht zu einer Einigung geführt. Stattdessen bemüht sich Juve jetzt um eine Verpflichtung von Guglielmo Vicario (29) von Tottenham Hotspur.

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Update (9:42 Uhr): Laut Gianluca Di Marzio haben die Spurs mit Juve inzwischen für Vicario eine Einigung erzielt.

Birsant: Die Villans haben in Zion Suzuki (23/Parma Calcio) bereits den Nachfolger von Martínez ausgemacht, der Japaner steht kurz vor einem Transfer nach Birmingham. Somit ist die Zukunft des 33-jährigen Argentiniers Martínez ungewiss.