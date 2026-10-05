Bayern und BVB liefern sich Transfer-Rennen

Für junge englische Talente hat sich die Bundesliga in den vergangenen Jahren als Geheimtipp für einen Karriere-Boost entwickelt. Vor allem Borussia Dortmund hat mit der Entwicklung von Jadon Sancho (26/vereinslos), Jude Bellingham (23/Real Madrid) und Carney Chukwuemeka (22) starke Werbung für das deutsche Oberhaus gemacht.

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Der nächste Youngster, den die Schwarz-Gelben im Blick haben, ist laut ‚Sky‘ Luca Williams Barnett (18) von Tottenham Hotspur, der die Londoner trotz eines Vertrags bis 2028 gerne verlassen würde. Auch der FC Bayern ist an dem offensiven Mittelfeldspieler interessiert. Konkurrenz bekommen die Bundesligisten aus der Premier League. Mit dem FC Chelsea, Manchester City und Manchester United sind gleich drei weitere Topklubs an dem englischen U19-Nationalspieler dran.

Bereits im September 2025 debütierte Williams-Barnett für die Spurs, seitdem kam jedoch nur ein weiterer Kurzeinsatz hinzu. In den Jugendmannschaften des Klubs bewies der agile Offensivspieler dafür, welches Potenzial er hat. Vor allem seine gute Übersicht und der starke Torabschluss überzeugen.

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In 32 Einsätzen für die U18 sammelte das Spurs-Eigengewächs 37 Scorerpunkte, in der U21 waren es 15 in zwölf Partien. In der prestigeträchtigen UEFA Youth League steuerte Williams-Barnett sieben Tore und zwei Vorlagen in sechs Partien bei.