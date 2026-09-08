Zwei Ballon d‘Or-Kandidaten beim BVB?

Ex-BVB-Verteidiger Mats Hummels ist von Neuzugängen bei Borussia Dortmund vollständig überzeugt. „Dazu kommen jetzt einige potenzielle Weltklasse-Talente. Gerade mit den beiden Griechen – aktuell wegen der Verletzung nur mit einem von ihnen – und mit (Joane, Anm. d. Red.) Gadou (19), den ich schon jetzt auf einem Wahnsinnslevel sehe und von dem ich auch in den nächsten Jahren viel erwarte“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ den Weltmeister von 2014.

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Die Rückkehr der Schwarz-Gelben zur alten DNA begrüßt Hummels, der insbesondere dem Duo Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23) einiges zutraut: „Es ist eine furchtbar spannende Mannschaft und genau das, was den BVB immer ausgemacht hat. Man hat hingeschaut und wusste, dass sich dort einige Spieler tummeln, die in den nächsten fünf Jahren Ballon d‘Or-Kandidaten sein könnten. Das haben sie mit den Transfers in diesem Jahr wieder geschafft.“