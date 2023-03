Mount-Poker: Konkurrenz für Liverpool

Der FC Liverpool ist im Werben um Mason Mount (24) offenbar nicht mehr allein. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat sich Newcastle United in den Poker um den Mittelfeldspieler vom FC Chelsea eingeschaltet. Die neureichen Magpies müssen im Sommer noch einmal kräftig nachrüsten, schließlich will man sich langfristig im oberen Tabellensegment festsetzen. Zuletzt wurden den Reds die besten Karten auf den Rechtsfuß zugerechnet.

Der wechselwillige Mount wird Chelsea womöglich den Rücken kehren, eine Verlängerung des bis 2024 gültigen Vertrags an der Stamford Bridge ist zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Wie es weiter heißt, wollen die Blues ihr Eigengewächs nicht ablösefrei ziehen lassen, ein neues Arbeitspapier könnte also nur der Form halber aufgesetzt werden. Die Blues sind dringend auf Einnahmen angewiesen. Nach hohen Transferausgaben im Winter muss man die Bilanz aufgrund des Financial Fairplay wieder auf Vordermann bringen. Mount soll außerdem Platz für João Félix (23) machen, den man im Sommer fest von Atlético Madrid verpflichten möchte.

Havertz rechtfertigt Potters Vertrauen – Chelsea-Verbleib offen